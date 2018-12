Saliscale elettrici: i vantaggi e qualche consiglio utile

Le scale, anche quando si è giovani, possono diventare un problema qualora si debba sollevare dei carichi pesanti. In questi casi, onde evitare di sforzare la schiena, è possibile avvalersi di saliscale elettrici. Tali prodotti non sono altro che carrelli motorizzati, che consentono di salire e scendere i gradini, senza attuare alcun tipo di sforzo e, quindi, senza correre rischi. Sono estremamente utili per chi si occupa di effettuare consegne, anche perché sono pratici e facili da utilizzare.

Ovviamente, per essere sicuri di poter usufruire di apparecchi validi e duraturi, è necessario affidarsi a veri e propri esperti del settore e non farsi ingolosire da offerte troppo allettanti, in quanto potrebbero rivelarsi delle vere e proprie truffe. Sicuramente, degni di nota sono i carrelli saliscale elettrici Mario, che sono pensati per garantire il massimo comfort ed elevate prestazioni a chi se ne avvale. Del resto, tale azienda opera orami da diversi anni nel campo dei saliscale, per tanto vanta una notevole esperienza, che traspare dai prodotti venduti.

I vantaggi di un carrello saliscale elettrico

Di fatto, in commercio è possibile trovare anche dei saliscale di tipo manuale, il quali, però, non sono l’ideale in caso di merci di grossa portata, poiché richiedono uno sforzo fisico non indifferente. Infatti, chi utilizza tali strumenti in maniera inappropriata, può causare ingenti danni ai carichi, ma anche andare ad aumentare le possibilità di andare incontro ad infortuni o ad incidenti nel luogo di lavoro.

Per evitare tale tipo di problemi, quindi, è sufficiente scegliere i carrelli saliscale motorizzati, che nascono proprio per trasportare merci pesanti in maniera autonoma e sicura. Tuttavia, è bene specificare che esistono diverse tipologie di saliscale elettrici, ognuna delle quali ha delle caratteristiche ben precise, che è bene conoscere prima di procedere con l’acquisto, in modo da non ritrovarsi con un apparecchio non in grado di soddisfare le proprie necessità.

Consigli per scegliere al meglio un saliscale elettrico

Generalmente, un carrello saliscale elettrico può trasportare, senza l’auto di una seconda persona, carichi fino a 250 kg. Solitamente, vengono impiegati per sollevare elettrodomestici, come lavatrici e divani, ma anche mobili e bombole di ossigeno. Tali apparecchi funzionano a batteria, per tanto, tutta la fatica della spinta viene attuata dalle ruote, azionate dall’elettricità.

L’operatore non deve fare praticamente nulla, se non direzionare il carrello motorizzato. Oltre ai tradizionali modelli con le ruote, tuttavia, si trovano anche saliscale dotati di cingoli, che sono da prediligere in caso di carichi che superano i 300 kg, come, ad esempio i distributori automatici o le cassaforte. Tali prodotti, tuttavia, sono abbastanza ingombranti, per tale ragione non possono essere utilizzati in caso di scale strette ed anguste.

Per quanto riguarda il prezzo, è importante dire che molto dipende dal budget a disposizione e dalla qualità del dispositivo prescelto, nonché dall’utilizzo previsto. L’importante, come ricordato poco sopra, è affidarsi a ditte specializzate, che hanno a cuore la salute e le esigenze dei clienti, così da non doversi pentire successivamente della scelta attuata.