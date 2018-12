Verbano protagonista: batte la Castellanzese e resta secondo

VERBANO – CASTELLANZESE 2-0 (0-0)

Colpo grosso del Verbano che ferma la capolista Castellanzese (primo KO stagionale in campionato) e con i tre punti messi in tasca contro la squadra di Fiorenzo Roncari va a occupare la seconda posizione insieme al Busto 81.

I rossoneri si scatenano nella ripresa: prima va a segno Micheli al 14′ dando il vantaggio alla squadra besozzese, poi è la volta di Caldirola che confeziona la rete del 2-0 poco dopo la mezz’ora del secondo tempo. Festa grande quindi per gli uomini di Anzano, capaci di un’impresa finora fallita da tutti: scalata in classifica più che meritata.

VARESINA – LEGNANO 1-3 (0-1)

Il primo tempo è di marca ospite: prima Mazzini va vicino al vantaggio, poi Grasso al quarto d’ora confeziona lo 0-1, arrivando a sostegno di un’azione di Foglio, fermata dalla difesa. Palla sporcata e Ghirlandi battuto. Alla mezz’ora il portiere della Varesina devia in qualche modo un tiro di Crea, con palla che trova la traversa.

Alla ripresa del gioco è botta e risposta tra le due squadre: la Varesina trova il pareggo al 13′ con Franzese autore di un bel colpo di testa; 8′ dopo però Grasso ridà il vantaggio al Legnano sbucando in area su azione d’angolo. La squadra di Spilli perde Boni (uscito in barella), sfiora il pareggio ma poi viene messa in ginocchio da un clamoroso gol messo a segno da Crea.

FENEGRÒ – SESTESE 2-0 (0-0)

Regge per 70′ il pareggio sul campo di Fenegrò con la Sestese che ha cullato a lungo la speranza di fare punti contro una formazione di alto rango. Di Pizzini la rete che rompe l’equilibrio e consegna i tre punti ai padroni di casa capaci poi di raddoppiare nel finale con Fabozzi. Fenegrò ora quarto a un sol punto dall’accoppiata Verbano-Busto; per i biancoazzurri varesotti rinviato il tentativo di salto verso l’alto.

ACC. PAVESE – BUSTO 81 0-2 (0-2)

Vittoria pesante dei biancorossi di Civeriati che passano sul difficile campo dell’Accademia Pavese S. Genesio e recuperano in un sol colpo ben tre punti alla Castellanzese, restando al secondo posto. Il risultato a favore dei bustocchi matura nella prima metà di gara: bomber Palumbo apre le danze dopo una manciata di minuti con la sesta rete in questo girone. A confezionare il raddoppio ci pesna il veterano Ferri, per l’occasione goleador.

UNION CASSANO – ALCIONE MILANO 0-2 (0-2)

Pesante sconfitta interna dell’Union Villa che, complice anche la vittoria del Città di Vigevano, è ora vicinissima alla penultima piazza. All’Alcione bastano pochi minuti per andare in vantaggio con Villa, mentre la rete che chiude i conti – la segna Remuzzini al 44′ del primo tempo. La ripresa non sorride ai rossoblu che cedono sul campo di casa contro un’avversaria di medio livello.

ALTRI RISULTATI: Castanese – Ferrera Erb. 4-0; Città di Vigevano – Ardor Lazzate 3-1;