“Ho vissuto tra la Napa Valley e il lago di Monate: il mio cuore è varesino”

Connie Wilson ci scrive dalla Napa Valley, in California. Non è nata in provincia di Varese e, formalmente, non è una “varesina all’estero” ma come ci racconta nella sua storia il suo cuore è tutto qui. Tra le acque del lago di Monate e del Lago Maggiore ci ha passato talmente tanto tempo che ha più “diritto” ti tanti altri di chiamarsi varesina.

La famiglia di Connie Wilson ha origini italiane, i nonni venivano dal Piemonte ma per una coincidenza lei si è ritrovata ad amare Comabbio. Una storia d’amore cominciata nel 1972 e mai esaurita e che ancora oggi la porta a sorvolare l’Atlantico per raggiungere gli amici di qui.

Come tanti altri americani la mia famiglia ha delle origini italiane – racconta Connie -. I miei bisnonni e nonni piemontesi sono venuti in California più di cent’anni fa in cerca di una vita migliore. Ho sempre sentito delle storie del “vecchio paese” e ho sempre voluto andarci così nel 1972, quando avevo 16 anni, io e una mia amica siamo venute a Comabbio per passare l’estate con una sua zia. I nonni della mia amica erano di Capronno (frazione di Angera) e lei aveva ancora tanti parenti in zona. Quel viaggio ha cambiato la mia vita. Non parlavamo molte parole d’italiano ma riuscimmo a comunicare con i parenti e i giovani di Comabbio. Siamo andate al lago di Monate, siamo andati in chiesa, siamo andati on gita all’Isola Bella sul Lago Maggiore e al Sacro Monte, così come in tanti altri bei posti della zona. Ho incontrato tanti amici con i quali ancora oggi ci teniamo in contatto. Dopo due mesi a Comabbio mi sono innamorata della bellezza della zona. Ogni estate ci tornavo e nel 1979 ho preso un appartamento a Sesto Calende. Ho trovato lavoro a Milano come traduttrice in una ditta e ho anche avuto il piacere di collaborare con Rosanna Armani come fotomodella. Sono rimasta a Sesto Calende per due anni, il tempo più bello della mia gioventù. Tornata a California sentivo tanto la mancanza della zona che ho continuato a tornarci ogni anno. Anche quando mi sono sposata e ho messo su famiglia portavo i miei figli piccoli a Comabbio. Anche i miei amici italiani cominciavano ad avere bambini che sono diventati amici dei miei figli. Sentivo la provincia di Varese come la mia seconda casa. Si, dopo tutti questi anni ad andare avanti e indietro mi sento proprio una cittadina della provincia. Mi sento a casa quando vado alla riva di Lago di Monate, quando cammino su lungo Ticino, quando vedo il grande Monte Rosa all’alba. Come a casa mia nella Napa Valley, ho tanti cari amici a Comabbio, Cadrezzate e Sesto Calende. Abbiamo tenuto contatto per 46 anni, fra la gioia e la tristezza. Sono stata molto fortunata avere due posti che amo – la California e la provincia di Varese. Anche se non sono nata in provincia, il mio cuore è sempre lì.

In un recente articolo abbiamo scritto di come siano oltre 53mila i varesini che si trovano all’estero. Proprio come con Connie Wilson ci piacerebbe raccontare, per quanto possibile, chi siano, di cosa si occupano e dove si trovano là fuori nel mondo. Se vivete all’estero e vi piacerebbe mettervi in contatto con noi potete compilare questo modulo, vi contatteremo al più presto. Abbiamo anche aperto un gruppo Facebook per tenerci in contatto, lo trovate qui.