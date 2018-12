Voti: “Tommy Gun” fa il lavoro grosso, Avramovic chiude i conti

ARCHIE 6,5

Non una serata scintillante, ma il suo bottino c’è sempre con tanto di schiacciata pirotecnica a infiammare la platea. Al di là del tabellino comunque, pare sempre più a suo agio nei meccanismi di Caja (3 assist).

AVRAMOVIC 7,5

Lascia spazio alle magie balistiche di Scrubb nella prima parte di gara e attende, come già altre volte, che la partita vada da lui. A quel punto accende il turbo e affetta a ripetizione la difesa ospite con un’energia senza pari.

IANNUZZI 6

Undici minuti sul parquet senza acuti: un po’ di lavoro a rimbalzo e non molto altro da segnalare. Sufficiente, ma lo abbiamo visto più reattivo in altre occasioni.

NATALI 5,5

Dopo diverse partite interessanti a livello offensivo, nelle ultime gare Natali è sembrato più uno specialista del “fallo commesso”. Ok la grinta, ok la voglia, però così è un po’ troppo soprattutto se al tiro non punge.

SALUMU 5,5

La sensazione è la stessa avuta a Milano: il materiale c’è ed è buono, ma la “macchina” è ancora da rodare. Difende con la bava alla bocca ma ne paga il conto con i falli commessi e per adesso zoppica al tiro. Arriverà.

SCRUBB 8,5 (IL MIGLIORE)

Primo quarto da fantascienza: ogni volta che alza il braccio arriva un canestro da 3 punti (6 su 6). Lo strappo decisivo della partita arriva proprio dal canadese e proprio in quel frangente: Cantù non rientrerà più. Nella ripresa si placa, ma fa in tempo a infilare un altro canestro importante in entrata nell’unico momento positivo dei rivali. Scrivendo la pagella ci risuona nella testa uno splendido pezzo dei Clash: “Tommy Gun”.

TAMBONE 6

Continua – opinione personale – a girare un po’ al di sotto degli standard attesi anche se comunque a differenza del Forum regge il campo senza grandi problemi. Trova anche qualche punto e qualche assist, buoni per le statistiche e per il morale.

CAIN 7

Stupisce vedere un dato accanto al suo nome, quello dei soli 5 rimbalzi per uno che è abituato spesso ad andare in doppia cifra. Poco male, il suo contributo c’è ed è essenziale: difende alla grande l’area (3 stoppate), trova qualche spunto in attacco a punire i pari ruolo di Pashutin.

MOORE 7

Altra partita giudiziosa ma condita di qualche fiammata d’autore come quella nel quarto conclusivo, quando segna triple a ripetizione. 15 punti e 5 assist, fatturato di ottimo livello per uno dei leader morali di questa squadra.