Yule, il rito della rinascita celebra il solstizio d’inverno al Melo

In occasione del solstizio d’inverno ritorna al centro culturale dell’Università del Melo, in via Magenta 3 a Gallarate, giovedì 20 dicembre alle ore 19.00, “Yule-Il rito della rinascita”.

La veglia del solstizio è una tradizione che in Università del Melo rappresenta ormai un appuntamento fisso del tempo natalizio con le ritualità di morte e rinascita che dai tempi più remoti celebrano la notte più lunga dell’anno e la rinascita della luce nel giorno del solstizio d’inverno. Notte e giorno, buio e luce, morte e rinascita si inseguono nella vita dell’uomo e della natura come nella mitica “runa”, simbolo celtico dell’eterna ruota del tempo che tutto crea e tutto cancella.

La celebrazione del solstizio è comunione con le tradizioni più antiche dell’umanità, là dove senso religioso e simbologie pagane trovano un punto d’incontro nella contemplazione del misterioso ciclo della vita sulla terra, ispirando arte, musica, cultura che nella tradizione popolare diventano rito, danza, poesia, cibo. E proprio il cibo è protagonista di Yule, la notte della rinascita, con la raffinatezza delle elaborazioni culinarie e le suggestioni simboliche che rendono l’atto apparentemente più quotidiano e materiale dell’esistenza un’esperienza densa di significati simbolici e spirituali, in armonia con il significato più profondo della ritualità solstiziale in cui i confini tra materia e spirito sono aboliti e, come negli antichi misteri eleusini, il disfacimento delle carni si sposa simbolicamente con i semi della rinascita, in un matrimonio rituale sopravvissuto nei secoli nelle diverse tradizioni culinarie popolari.

Sarà davvero “mitologia nel piatto”, grazie all’affiatatissima brigata di cucina e al contrappunto poetico-musicale di Giovanna Predazzi e del “Grammofono Trio” di Simone Peduzzi.

Per informazioni e prenotazioni (entro il 10 dicembre): 0331 708224 – udm@melo.it