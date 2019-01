Al Caffè Teatro arrivano i venerdì letterari

Un ricco programma, un incontro al mese. Sono i venerdì letterari che Samarate Loves Books propone a Verghera, al Caffè Teatro Nazionale 2.0, della coop La Nazionale.

La vecchia cooperativa di Verghera di Samarate sta rilanciando lo spazio di via Indipendenza con tanti appuntamenti diversi, in collaborazione in particolare con le realtà locali. E tra queste un ruolo particolare ha Samarate Loves Books, che ha già proposto qui anche l’incontro con la giallista Sara Magnoli e lo spettacolo “Vagoni e barconi”, nel Giorno della Memoria.

Ed ecco dunque il calendario delle nuove iniziative “targate” Samarate Loves Books.

Dal 20 al 24 febbraio la cooperativa ospita la mostra Ciclopellegrinando sulla via Francigena: diari di viaggio di un gruppo di cicloamatori di Vanzaghello (aperta tutti i pomeriggi). La sera di venerdì 22 febbraio i ciclopellegrini racconteranno poi il viaggio in un incontro (è ancora allo studio una seconda serata, su tema tecnico, in collaborazione con la Ciclistica Valerio Biolo di San Macario).

Venerdì 1 marzo Fabio Frascoli presenterà Il demone della corsa, in collaborazione con Atletica Samverga.

Venerdì 12 aprile Alessandro Curti presenterà Padri Imperfetti e un altro volume sul tema della genitorialità oggi.

«Il 4 maggio avremo di sabato pomeriggio Maria Cannata che presenterà i suoi ultimi libri musicali per bambini» spiega ancora Consuelo Sozzi.

A maggio “tornerà” poi a Samarate Emiliano Bezzon, samaratese, giallista, che presenterà il suo ultimo giallo (la data esatta sarà definita in base alla data di uscita).

A giugno si concluderà con uno speciale aperitivo con gli autori: «tutti gli autori presentati in questi anni da SamarateLovesBooks ritorneranno per un aperitivo e un firmacopie»