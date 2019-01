Al Punto d’Incontro si celebra la Giornata della Memoria

Venerdì 1° febbraio 2019 alla ore 21 al Punto d’Incontro di Maccagno (ingresso pedonale da Via Valsecchi 21, complesso Auditorium), l’Amministrazione Comunale di Maccagno con Pino e Veddasca celebra la Giornata della Memoria.

Istituita nel 2005 da una risoluzione delle Nazioni Unite, la giornata ricorda il 27 gennaio del 1945, quando le truppe

dell’Armata Rossa impegnate nella guerra contro la Germania nazista, liberarono il campo di concentramento polacco di Auschwitz. Sarà presentata una mostra fotografica curata da Enzo Baccheschi dal titolo “Ricordare, per non dimenticare” e proiettato il video “Auschwitz”, che racconta gli orrori di quella prigionia. Nel corso della mattinata visiteranno

l’esposizione i ragazzi delle scuole dell’obbligo maccagnesi.

La mostra rimarrà aperta fino a domenica 3 febbraio, dalle ore 15 alle ore 18. L’ingresso è libero.

“Ricordare è un preciso impegno civile di ogni cittadino”, dice il Sindaco Fabio Passera. “La memoria degli orrori legati alle leggi razziali e alla persecuzione degli ebrei è un monito che non può essere cancellato. Ricordando che anche qui, a Maccagno, in quei tragici anni della seconda guerra mondiale ci furono gravissimi episodi di odio razziale, appena illuminati da figure eroiche come quella del maresciallo dei Carabinieri Enrico Sibona. Ringrazio l’amico Enzo Baccheschi per l’instancabile opera di divulgazione finalizzata a mantenere vivo il ricordo di quei tragici fatti”.