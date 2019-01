Al via i lavori per la fognatura in via Verdi

Lavori in corso sullo stradone che da Cuvio porta al semaforo di Canonica.

Siamo in via Verdi a Cuveglio e il tratto interessato riguarda la zona appunto dai semafori fino all’incrocio con la via Aldo Moro, all’altezza delle Poste.

Qui si sono verificati cedimenti del marciapiede e del manto stradale provinciale.

L’ufficio tecnico ha disposto nelle scorse settimane una video ispezione riscontrando deterioramento della tubazione con numerose rotture, dovute alle radici delle piante.

Gli alberi verranno tagliati a partire da oggi, lunedì e i lavori verosimilmente saranno attivati a partire da dopodomani, mercoledì.

«L’intervento comprenderà anche marciapiedi l’importo dell’opera ammonta a €, 120.000,00 in occasione dei lavori verra allargato anche l’incrocio di via Aldo Moro», ha spiegato l’assessore ai lavori pubblico Giuseppe Lioi, che aggiunge: «Si comunica alla cittadinanza che dal 28.01.2019 ci sarà traffico difficoltoso fino ad ultimazione lavori».