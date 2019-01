Anche a Varese il ricordo di Giulio Regeni

Anche Varese ha voluto ricordare Giulio Regeni a tre anni dalla sua morte. Giulio scomparve al Cairo il 25 gennaio e venne ritrovato morto il 3 febbraio.

Alcuni cittadini, come centinaia in diverse piazze d’Italia, si sono ritrovati a Palazzo estense per commemorare il giovane ricercatore rimasto ucciso in Egitto senza un motivo, ancora oggi, chiaro.

Il ricordo è partito dal suo ultimo SMS:

“Ore 19.41 ultimo sms di Giulio Regeni.

A tre anni di distanza dalla sua morte la stessa richiesta di verità e giustizia.

Ma cosa c’entra l’Africa stasera?

Ma cosa cosa mi venite a dire

che l’hanno preso a botte

e non sapete che

e non si può capire

ma no che vi sbagliate, sarà un altro

vi confondete con un altro nome

non Giulio, no Giulio no

che a Giulio tutto il mondo voleva bene

Giulio è di là che dorme

Giulio è di là che dorme

e il vento che vien su da Grado

lo accarezza in fronte

Giulio è di là che dorme

Giulio è di là che dorme

con i suoi sogni da bambino

Giulio è di là che dorme

Sulle note di “Giulio” di Roberto Vecchioni, abbiamo ricordato Giulio Regeni questa sera a Varese”.