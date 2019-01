Barca in difficoltà nel Ceresio

Allarme per una barca in difficoltà questo pomeriggio, 2 gennaio, a Lavena Ponte Tresa nel Ceresio.



La richiesta di intervento è arrivata al 115 attorno alle 15.20 e parlava di un natante rovesciatosi di fronte all’Hotel Grotto Bagatt, in via Brusimpiano: è stato proprio il personale del ristorante a dare l’allarme.

Sul posto stanno recandosi diversi mezzi dei vigili del fuoco e il 118 ha disposto l’invio di ambulanza dell’ Sos di Besano e automedica.

Anche i carabinieri sono stati allertati per il soccorso.

Dalle prime informazioni sembra che gli occupanti dell’imbarcazione siano su di un molo galleggiante (nella foto).

Sul posto sono in arrivo anche gli aerosoccorritori a bordo di un elicottero dei vigili del fuoco.

Non si registrano feriti e l’allarme è rientrato poco prima delle 16.

L’imbarcazione – una barca a vela, come testimonia la foto – sembra abbia avuto un serio problema poi rientrato: lo scafo si è ribaltato tornando in seguito nel corretto asse di galleggiamento e gli occupanti sono riusciti ad aggrapparsi al natante per poi tornare a bordo.