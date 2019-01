Il blues dei Superdownhome arriva al Duse

Una miscela irresistibile di blues, folk e punk tenendo presente, da una parte, la lezione di maestri antichi come L.R. Burnside, Junior Kimbrough e, soprattutto, Seasick Steve e Scott H. Biram, dall’altra quella di formazioni minimal come Black Keys e White Stripes.

I Superdownhome sono Henry Sauda e Beppe Facchetti e saranno in concerto sabato alle 21 e 30 al Teatro Duse di Besozzo.

Il primo suona una cigar box ricavata da una scatola di legno per sigari e il diddley bow altro strumento ereditato dalla tradizione rurale: una corda sola, punto di partenza per tanti bluesman in erba (tra cui, pare, Bo Diddley, che ci avrebbe ricavato anche il nomignolo).

Beppe Facchetti non monta una vera e propria batteria, ma cassa, rullante, low-boy, crash e pesta come un dannato. Sporchi e cattivi tanto da meritare l’attenzione del Bad Boy del rock-blues internazionale Popa Chubby che è ospite di un loro disco e sta per produrgli il prossimo.

Ingresso:

12,00 Euro Biglietto Intero

10,00 Euro Biglietto per Associati ad A.P. S. Black & Blue

Ingresso omaggio ai ragazzi sotto i 12 anni

Per accedere come ASSOCIATI di A.P.S. Black & Blue è indispensabile inviare / consegnare il modulo di adesione, debitamente compilato, al Consiglio Direttivo dell’associazione entro le ore 20,00 del 25/01/2019 e pagare la quota associativa annuale (2019) pari a 5,00 Euro. La procedura “Online” e il modulo (form) di adesione sono disponibili al seguente link: https://www.blackbluefestival.com/iscriviti-a-bb/

In alternativa ci si può rivolgere direttamente al negozio MusicalBox Besozzo.

Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato contestualmente all’ingresso all’evento (solo per chi si iscrive online) o presso il negozio MusicalBox Besozzo.

Info e prevendite presso MusicalBox Besozzo

Via XXV aprile, 58, 21023 Besozzo (VA)

tel. 0332 770479