Calogero Marrone ricordato nella “sua” Masnago

Ritorna in scena sabato 2 febbraio alle 21, presso il Teatro dell’Oratorio di Masnago, Varese, lo spettacolo “Calogero Marrone – Giusto tra le nazioni” nato per ricordare e far conoscere una figura a lungo dimenticata.

Masnago è il quartiere dove visse Marrone con la sua famiglia e dove fu arrestato. Capo dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Varese Marrone, siciliano, morì di stenti a Dachau il 15 febbraio 1945 in seguito al “calvario” delle carceri italiane, dopo essere stato denunciato alle SS dal podestà di Varese per aver fornito centinaia di documenti falsi a ebrei ed antifascisti per consentire loro di mettersi in salvo.

Nel dicembre 2012 Marrone è stato insignito del massimo riconoscimento civile dello Stato di Israele “Giusto fra le Nazioni”, “per aver salvato i fratelli ebrei dalla persecuzione”.

In scena verrano ripercorsi toccanti testimonianze e passaggi della vita di Marrone, tratti dal libro “Un eroe dimenticato” di F. Giannantoni e I. Paolucci, riscritte per la scena.

Interpreti un nutrito un gruppo di attori e allievi della Compagnia Duse di Besozzo con la regìa di Silvia Sartorio. Lo spettacolo vedrà sul palco anche un gruppo di allievi attori adolescenti, che rappresenteranno una classe di liceo dei nostri giorni, alle prese con una ricerca su Varese nel 1943-45.

Davanti ai loro occhi prenderanno vita i protagonisti, con cinque episodi scelti dalla vicenda di Marrone e riscritti in forma teatrale. Presenti nel testo anche le lettere originali scritte da Marrone ai famigliari durante la prigionia, con l’intervento dal vivo di canzoni dell’epoca. Una storia toccante e intensa che vale la pena di essere conosciuta.

INFORMAZIONI

Calogero Marrone – Giusto tra le nazioni

testo: Stefano Moreni

Regìa: Silvia Sartorio

scene Sara Cremona

Alcuni episodi sono tratti da “Un eroe dimenticato” di F. Giannantoni e I. Paolucci

L’ingresso allo spettacolo è di 8 euro.

Interpreti:

Romano Maran, Roberto d’Alessandro, Milena Di Guida, Monica Pillon, Antonietta Alì, Barbara Cocco, Mirco Volpi, Stefano Moreni, Micaela Comincini, Samuele Banchio, Marisa Rocchinotti, Luisella Bezzolato, Emanuela Giunta, Luca Piazza, Francesca Buonfiglio, Francangelo Gianella, Serena Casarin, Liliana Torresin, Andrea Broggi, Lorenzo Balzarini, Michele Bertoldi, Carlotta Corona, Alice Mapelli, Enrico Schiavi, Laura Zanetton, Sofia Guastoni, Arianna Di Claudio.

