Da Coca Cola a Barilla, le aziende si raccontano alla Liuc

Previsione delle vendite, gestione e controllo delle scorte, pianificazione collaborativa e sincronizzazione dei processi logistici e produttivi. Il nuovo percorso di formazione “Demand, Inventory & Supply Planning”, in programma dal 20 febbraio 2019 alla LIUC Business School, consente di individuare le aree di miglioramento ed intervenire nei processi di pianificazione integrata (vendite, scorte, distribuzione e produzione) confrontandosi con le best practices aziendali.

Il corso si rivolge ai responsabili della supply chain e delle operations, desiderosi di conoscere le metodologie più innovative sui temi di pianificazione e di condividere le esperienze con esperti e autorevoli testimoni di primarie aziende come Coca-Cola, Barilla, Porini, Whirlpool e Tecniplast. Al termine del percorso formativo si arriverà, così, a comprendere lo stato dell’arte nella gestione dei processi aziendali di Sales & Operations Planning e a valutare le azioni da mettere in campo per affinare la pianificazione della propria Supply Chain.

«L’esperienza decennale del nostro centro di ricerca che lavora da sempre al fianco delle aziende sui temi di planning ci ha suggerito di sistematizzare le metodologie, le logiche di gestione e i casi di successo in questo percorso di formazione, unico nel suo genere nel panorama nazionale», dichiara Fabrizio Dallari, Direttore del Centro sulla Logistica e il Supply Chain Management della LIUC Business School.

Il percorso formazione, articolato in 3 moduli per un totale di 5 giornate, ambisce a formare demand planner, inventory manager, riordinatori e buyer, professionisti operanti nella pianificazione della Supply Chain, dotandoli di nuove competenze per massimizzare il livello di servizio al cliente riducendo le scorte presso i nodi della rete logistico-produttiva. A completamento del percorso, sono previsti 2 moduli opzionali di approfondimento sulle tematiche di Demand Planning e Inventory Management. Una novità, questa, per i partecipanti che padroneggiano l’argomento e vogliono analizzarlo più nello specifico.

Nel caso di iscrizioni di più partecipanti della stessa azienda, è previsto uno sconto del 10% sulle quote dal secondo partecipante in avanti. È possibile acquistare separatamente i singoli moduli del percorso. Ed è previsto uno sconto del 15% sui moduli opzionali per chi acquista l’intero percorso. Per informazioni: http://www.liucbs.it/formazione-manageriale/formazione-a-catalogo/demand-inventory-supply-planning-displan/