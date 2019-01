Cosmo in concerto al Mediolanum Forum

Sabato 2 febbraio 2019 al Mediolanum Forum di Milano Cosmo, fresco fresco di disco d’oro per Quando ho incontrato te, sarà protagonista per la prima volta in assoluto di un concerto davvero speciale: uno show completamente rinnovato nell’estetica e nella scaletta, ricco di sorprese, contenuti inediti e ospiti per l’unica esibizione live del 2019.

Al cartellone del grande concerto si aggiungono, dopo M¥SS KETA, anche Foresta (Fabio Fabio) SPLENDORE e Enea Pascal di Ivreatronic, il collettivo di dj e producer fondato dallo stesso Cosmo che nel corso dell’ultimo anno è emerso con prepotenza nella scena clubbing diventando anche etichetta discografica dal respiro internazionale. Se la presenza dei ragazzi di Ivreatronic era in qualche modo scontata, non è affatto scontato quello che succederà al Forum il prossimo 2 febbraio: SPLENDORE, Foresta e Enea Pascal, infatti, si alterneranno in consolle fin dall’apertura dei cancelli, in modo da creare un flusso musicale inarrestabile che comincerà dalle 18.00 e finirà a mezzanotte, al termine del concerto di Cosmo.

L’idea è quella di trasformare il Mediolanum Forum, vero e proprio tempo italiano della musica live, nel più grande club che sia mai esistito nel nostro paese. Non un concerto normale, ma un vero e proprio happening che partirà nel tardo pomeriggio e avrà il suo culmine proprio nello show di Cosmo.

Una vera e propria festa, l’ultima, dove non mancheranno le sorprese: infatti, dopo Ivreatronic e M¥SS KETA, ci saranno anche degli special guest che a sorpresa condivideranno il palco con Cosmo. L’idea è proprio quella di non dare niente per scontato, quando Cosmo sale sul palco può succedere di tutto! I biglietti del live, organizzato da DNA concerti, sono disponibili, per i settori ancora acquistabili, online su Ticketone (www.ticketone.it) e in tutti i punti vendita autorizzati.