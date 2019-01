Duilio Parietti al Punto d’Incontro

Venerdì 18 gennaio 2019 alle ore 21 al Punto d’Incontro (ingresso pedonale da via Valsecchi 21, complesso Auditorium), Duilio Parietti presenterà il suo Thriller “Non mi prenderete mai”.

Un gradito ritorno nello spazio comunale, un appuntamento che si ripete dopo la pubblicazione di un nuovo lavoro, iniziato con la presentazione della prima opera, “Il Sindaco con due mogli”, nell’agosto del 2014. Per Parietti, luinese di nascita ma residente da qualche anno in Canton Ticino, si tratta del quarto romanzo. A differenza dei primi tre, tratti tutti da storie vere, la sua ultima fatica si è spinta nel mondo dei gialli. Ambientato a Milano, il romanzo vede contrapposti la Polizia a un serial killer che riuscirà a mettere in fila ben sette omicidi prima del colpo di genio finale che lascerà il lettore a bocca aperta. L’ingresso è libero.

«Ancora una volta Duilio Parietti sarà con noi a Maccagno a presentare il suo ultimo libro” dice il Sindaco Fabio Passera. “In questa occasione avrò anche l’onore di intervistare l’Autore e sarà quindi un modo per entrare ancora di più nei dettagli di questo thriller. Ringrazio Duilio, al quale mi lega un affetto sincero, per aver voluto ancora una volta dedicarci le sue attenzioni, convinto come sono che di lui e delle sue opere sentiremo ancora a lungo parlare in futuro».