Escono di strada con l’auto e vanno a sbattere contro un muro

Incidente stradale questa sera a Lonate Pozzolo.

Poco dopo le 22, in viale Ticino, Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale contro il muretto di una recinzione.

Sul posto, i Vigili del fuoco del fuoco del distaccamento di Busto-Gallarate che sono intervenuti con un’autopompa e hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. Sono intervenuti anche i Carabinieri e i soccorritori del 118 con un’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica.

A bordo della vettura due ragazzi, di 25 e 29 anni, rimasti leggermente contusi.