Festività e vacanze, il 2019 è l’anno dei ponti

Archiviate le vacanze di Natale vi siete già chiesti quando sarà la prossima occasione per un viaggio o un fine settimana fuori porta? Vi farà piacere dunque sapere che il 2019 è un anno di possibili “ponti lunghi”, con le festività principali che cadono a ridosso dei fine settimana e, per chi ha la possibilità di calcolare bene le ferie, non sarà difficile riuscire a organizzarsi per godere di diversi giorni liberi consecutivi.

IL MAXI PONTE DI APRILE

In questo senso, l’occasione di vacanza più interessante combinando ferie e festività è senza dubbio quella che ha inizio con la Pasqua che quest’anno cadrà il 21 aprile, mentre il 22 sarà il lunedì dell’Angelo. Solo due giorni e poi è nuovamente festa con il 25 aprile che cade di giovedì e può essere l’occasione per un altro lungo weekend. Si rientra il 29 ma il 1° maggio è nuovamente vacanza, e sarà un mercoledì (quindi anche in questo caso ci sarebbero le condizioni per posticipare il ritorno al lavoro sia prima che dopo la Festa dei Lavoratori).

FERRAGOSTO E 1 NOVEMBRE

Altri due ponti possibili sono quelli legati al Ferragosto, che cadrà di giovedì e il 1 novembre, festa di tutti i Santi, che è un venerdì.

LE FESTE DI DOMENICA

Niente ferie aggiuntive per il 2 giugno, Festa della Repubblica, che quest’anno è domenica e così anche per l’Immacolata, l’8 dicembre.

LE VACANZE DI NATALE

Anche Vigilia, Natale e Santo Stefano, rispettivamente martedì, mercoledì e giovedì, offrono l’opportunità di una lunga parentesi vacanziera aspettando la fine dell’anno che cadrà invece di martedì.

PER I FRONTALIERI

Per chi lavora oltre confine: la Festa nazionale Svizzera, che si celebra il 1 agosto, quest’anno cade di giovedì.