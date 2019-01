Dà fuoco alla zattera del lago con i petardi, nei guai un 60enne

Sarebbe un 60enne del posto l’autore dell’incendio alla zattera-pontile nel Lago d’Orta a Omegna, avvenuto nella notte di Capodanno nella cittadina piemontese.

I carabinieri della stazione carabinieri di Omegna, in collaborazione con la Polizia Locale, avevano iniziato le indagini già nella notte di capodanno, con l’acquisizione di filmati dei sistemi di videosorveglianza e con l’acquisizione di testimonianze di cittadini omegnesi.

Alla fine il resaponsabile è stato individuato appunto in un omegnese di 60 anni, C.M., denunciato a piede libero per incendio. Dovrà quindi rispondere all’autorità giudiziaria per il reato commesso e, nel caso sia provata in pieno la colpevolezza, dovrà risarcire il Comune per l’ingente danno causato.