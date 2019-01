Gilles Morel nuovo presidente Whirlpool Emea

Gilles Morel è il nuovo presidente di Whirlpool Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) e vicepresidente esecutivo di Whirlpool corporation e pertanto riporterà direttamente al presidente e ceo Marc Bitzer.

Morel vanta oltre 25 anni di esperienza nell’industria dei beni di consumo, nelle vendite, nelle operations, nel marketing, nella produzione, nella ricerca e sviluppo e nel procurement, ricoprendo diversi ruoli di leadership a livello regionale. La sua nomina in Whirlpool corporation sarà effettiva a partire dal primo aprile di quest’anno.

«Gilles metterà a disposizione del nostro team Emea le sue spiccate doti manageriali, la sua grande capacità di leadership e una profonda conoscenza del mercato europeo – ha commentato Marc Bitzer -. Siamo certi che, sotto la sua guida, il nostro business in Emea tornerà profittevole e che la sua pluriennale esperienza riuscirà a dare un nuovo impulso per la crescita della nostra azienda».

Il nuovo presidente che assumerà la leadership della Regione Emea, con sede a Pero (Milano), che conta circa 22mila dipendenti, una presenza commerciale in oltre 30 Paesi e 14 siti produttivi in sette Paesi. «Whirlpool Emea racchiude al suo interno grandi talenti oltre che prodotti e brand di eccellenza. È con grande entusiasmo che intendo proseguire il lavoro già intrapreso nella Regione – ha detto Morel – Il settore è ben consolidato e mi impegnerò a garantire il rafforzamento della nostra posizione di leadership sul mercato e di avanguardia nella promozione dell’innovazione».

Attualmente Morel è regional ceo (Europa Settentrionale e Centrale) in Savencia Fromage & Dairy ed è alla guida di 14 paesi tra cui Germania, Europa Centrale, Benelux e Nordics. In precedenza ha ricoperto numerosi ruoli manageriali a livello regionale presso Mars, Inc., e più recentemente come presidente regionale per l’Europa e l’Eurasia. Gilles, è nato in Francia e ha conseguito un master in International food industry maanagement presso Essec.