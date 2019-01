Gli Alpini commemorano al Sacro Monte la battaglia di Nikolajewka

Sabato 26 gennaio ricorre il 76° anniversario della battaglia di Nikolajewka, una delle pagine più drammatiche della ritirata delle truppe italiane dalla terra di Russia.

La Sezione Alpini di Varese, coordinata dal presidente Mario Alioli, ha organizzato un evento per ricordare questa data storica e per rendere omaggio a quanti, alpini e non, hanno sacrificato la loro vita in quella tragica guerra.

In programma una fiaccolata che partirà dalla prima cappella del Sacro Monte alle 17.30 e raggiungerà il santuario di Santa Maria del Monte, dove sarà celebrata una messa di suffragio.

Al termine ci sarà la commemorazione ufficiale tenuta dall’avvocato Principi, storico commentatore delle adunate nazionale.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.