Il gran finale dei Mastini stende il Como e vale mezzi playoff

Una clamorosa raffica finale – quattro gol negli ultimi 4′ – consegna ai Mastini la vittoria (2-7) nel derby di Como e dà ai gialloneri anche una bella fetta di qualificazione ai playoff della Italian Hockey League.

La partita di Casate, equilibrata per una cinquantina di minuti, si risolve così a favore della squadra di Da Rin confermando la superiorità varesina in stagione sui lariani (tre vittorie su tre dopo le fatiche degli anni scorsi) e mettendo nove punti di divario sulla “linea” che separa chi accederà alla fase finale da chi andrà in vacanza in anticipo. Di fatto il Varese ha blindato anche il secondo posto nel Qualification Round (che significa settimo assoluto) e da qui in avanti potrà anche provare a raggiungere il Valdifiemme, anche se i trentini hanno 4 lunghezze di vantaggio. (Nella foto: Franchini / FB Mastini Varese)

Il derby va dunque in archivio in modo positivo con diverse firme in calce per i gialloneri: tra i maggiori “contributori” al successo ci sono certamente Andrea Vanetti (autore dei primi due gol che hanno messo avanti il Varese nel punteggio), Mauro Grisi che con il 3-2 ha sparigliato le carte in vista del finale e Marco Franchini a segno per ben tre volte negli ultimi minuti (con Andreoni a completare lo score). Ma anche Marco Menguzzato, il goalie varesino si è fatto notare con le sue parate che hanno dato un bel contributo alla causa.

Passare sulla pista lariana non era scontato alla vigilia: il Como si giocava nel derby un jolly per l’eventuale qualificazione ai playoff e si è presentato alla partita con parecchi innesti provenienti dai propri “farm team”. Da Rin invece ha dovuto rinunciare a qualche giocatore anche se ha potuto contare sulla presenza di Stricker.

Primo periodo vibrante e chiuso sull’1-1 con le reti di Vanetti (in superiorità) e Ambrosoli e con i portieri – Tesini e Menguzzato, entrambi ex – molto bravi a rispondere agli attaccanti avversari.

A inizio ripresa i Mastini non sfruttano l’uomo in più e rischiano quando è il Como in superiorità; di nuovo portieri sugli scudi da ambo le parti e reti bianche nel terzo centrale.

Ma il grosso del derby è arrivato nell’ultimo tratto: Vanetti apre subito il fuoco per il 2-1, Bertin replica con il pareggio dopo una serie di miracoli di Manguzzato, poi tocca a Grisi siglare il 2-3. Una rete di vantaggio che indirizza il match: il Como ci prova ma sbatte contro la difesa ospite e viene trafitto dai “cinque minuti” di onnipotenza di Franchini che segna a porta “piena” e a porta vuota. Andreoni ci mette la ciliegina e il 2-7 è servito.

Giovedì nuovo impegno, stavolta in trasferta; i Mastini andranno ad Alleghe nell’ultimo giorno di gennaio (20,45) e saranno probabilmente incompleti. Ma anche consapevoli che manca davvero poco per andare ai playoff.

Hockey Como – Mastini Varese 2-7

(1-1; 0-0; 1-6) Reti: 13’53” Vanetti (V – Stricker, Perna), 16’17” R. Ambrosoli (C – Garnier, Tilaro); 40’48” Vanetti (V – Perna), 46’49 Bertin (C – Tilaro, Garnier), 47’22” Grisi (V – Belloni, Teruggia), 56’35” Franchini (V -Teruggia), 57’40” Franchini (V), 59’03” Andreoni (V), 59’48” Franchini (V – Vanetti, Perna). Varese: Menguzzato (Masini); Papalillo, Belloni, Lo Russo, E. Mazzacane, Grisi, F. Borghi, Stricker; Perna, Franchini, Vanetti, Andreoni, Teruggia, M. Mazzacane, P. Borghi, Di Vincenzo, Privitera, Raimondi. All.: Da Rin.

Arbitri: Lottaroli e Volcan (Bassani, Terragni).

Note. Penalità: C 30′, V 12′. Superiorità: C 1-6, V 2-9. Spett.: 100.

QUAL. ROUND

CLASSIFICA (dopo 5 giornate): Valdifiemme 21; VARESE 17; Ora 9; Como, Alleghe 8.