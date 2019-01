“Grazie ai nostri agenti di Polizia Locale”

San Sebastiano è il patrono della Polizia Locale di tutta Italia.

Anche a Varese si è celebrato, con un ringraziamento rilanciato dalla pagina Fabeook del Comune di Varese agli agenti che operano sul territorio varesino.

«Sono oltre 18.000 le ore in servizio nei quartieri a tutela della sicurezza e al fianco dei cittadini svolte dalla Polizia Locale di Varese. Il 40% in più rispetto rispetto al 2017. Un’attività intensa che ogni giorno le pattuglie composte da una dozzina di uomini e donne svolgono al fianco dei cittadini e in mezzo alla strada presidiando i quartieri della città. Un’azione volta ad aumentare in primo luogo la percezione di sicurezza dei cittadini. A questo enorme lavoro si aggiungono poi le ore di presidio di fronte alle nostre scuole che solo nel 2018 sono state oltre 2100 e il controllo per la sicurezza stradale agli incroci più pericolosi per un totale di 3600 ore. Il nostro ringraziamento va a tutti gli agenti di Varese».