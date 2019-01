Inaugura alla Candelora la mostra dedicata alla magia della Luce

Nel momento di maggior buio, quando fin dal medioevo si organizzano feste per le candele (la “Candelora”) e si venerano santi protettori del fuoco (Santa Brigida d’Irlanda, che viene ricordata nel giorno della festa celtica di Imbolc) al Battistero di Velate, antico borgo di Varese, prende il via sabato 2 febbraio, giorno della Candelora, un progetto che sulla luce vuole riflettere e anche un po’ stupire: alle 16.30 ci sarà l’inaugurazione di “Seme di Luce”, articolato progetto artistico-espositivo a cura di Carla Tocchetti che vuole essere, come ha definito lei stessa «Colto ma anche popolare, adatto persino ai bambini».

«L’idea è nata dall’osservazione delle variazioni di luce nella stagione fredda all’interno della chiesetta seicentesca, e dalla scoperta di quanto fosse importante per progettisti e artisti dell’epoca conoscere l’esatata illuminazione delle chiese – ha spiegato la curatrice, Carla Tocchetti – il progetto ospita delle installazioni luminose di artisti di varia provenienza: il duo monzese “BOBOEEM” (Elisabetta Bosisio e Maria Teresa Bolis) presenta in particolare il “Fiore della Vita”, posizionato come altare, un omaggio alla particolare forma astratta conosciuta in tutte le culture più antiche, definita anche “Linguaggio della Luce”, studiata anche da Leonardo da Vinci come modello scientifico-matematico di struttura molecolare.

«Grazie a questa installazione artistica, Varese e più ancora Velate anticipa tutti nelle celebrazioni del 500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci, che poi si susseguiranno durante il 2019 anche a Varese – ha spiegato l’assessore ai quartieri Francesca Strazzi – Un bel modo per incominciare queste importanti celebrazioni: partire da uno dei quartieri gioiello della città».

UNA MOSTRA DA VEDERE ALL’IMBRUNIRE

Gli orari di apertura della mostra, che sarà visitabile sino al 17 febbraio, coincidono con il momento dell’imbrunire proprio per apprezzare meglio le installazioni al variare della luce: la mostra è infatti aperta dal giovedì alla domenica dalle 16 alle 19. Unica eccezione, la domenica mattina dalle 10 alle 12.3o. «Alle 17.30, in particolare, il sole entrando dalle vetrate colpisce l’altare, prima di scendere definitivamente: quello è il momento dei cambiamenti e l’ora più suggestiva – spiega Tocchetti – Del resto è una mostra da vedere in più momenti del giorno, perchè ogni volta si vede qualcosa di diverso».

Le installazioni sono accompagnate durante il giorno da soluzioni di illuminazione progettate dal light designer Carlo Gamberoni, che ha realizzato una “installazione nell’installazione” dedicata alla luce.

EVENTI A COROLLARIO

Tre eventi impreziosiscono il progetto: il vernissage con la performer e visual artist milanese Magda Chiarelli (“Light Seeds” sabato 2 Febbraio alle 16.30, preceduto da un video trailer girato alla Punta di Voltorre.

Il secondo evento è una conferenza con degustazione medievale “A tavola con Santa Brigida. Antiche tradizioni della Candelora” , domenica 3 febbraio dalle 15.30 alle 18.00 (info e prenotazioni a battisterodivelate@gmail.com) a cura di Raffaella Asni e Officina del Monaco Alcuino.

Ultimo evento è il finissage con il reading “Vers’Inverno” a cura di Carla Soresina e Elisa Lungarella dedicato ai versi sulla luce di Attilio Bertolucci, Antonia Pozzi e Andrea Zanzotto.

Il programma è stato reso possibile dall’organizzazione dell’associazione Beautiful Varese in collaborazione con Cereria Bianchi gode del patrocinio del Comune di Varese, della Fondazione del Varesotto, della comunità Maria Madre Immacolata e dell’Officina del Monaco Alcuino.

Location: Battistero di Velate

Periodo: dal 02.02.2019 al 17.02.2019

Vernissage: sabato 02.02.2019

Orari: da giovedì a domenica dalle 16 alle 19, domenica dalle 10 alle 12,30

Ingresso libero

La mostra si può visitare anche fuori orario contattando battisterodivelate@gmail.com