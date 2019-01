Investito prima dell’alba sull’autostrada A8

Un uomo è stato investito sull’autostrada A8 Milano-Varese, sulla carreggiata in direzione Nord.

È avvenuto alle 6 del mattino, poco oltre lo svincolo di Solbiate Arno.

Sul posto sono intervenute automedica e ambulanza: l’uomo è stato poi portato in codice rosso, in pericolo di vita, all’ospedale di Varese. Sul posto c’è anche la pattuglia della Polstrada, che sta ricostruendo l’episodio: l’autostrada è rimasta chiusa per circa 45 minuti, rimangono rallentamenti.

Foto inviata da un lettore