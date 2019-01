La destra sovranista si presenta a Samarate, con Alemanno e Tarantino

Un convegno “sovranista”, con Gianni Alemanno e il deputato locale Leonardo Tarantino: lo organizza appunto il Movimento Nazionale per la Sovranità.

Il titolo è Europa, Destra e Sovranità e richiama appunto la dimensione europea, su cui si giocherà la più importante delle partite politiche del 2019. Ma sullo sfondo c’è anche il tema delle amministrative, con l’alleanza tra la destra del MNS e la Lega.

Al convegno parteciperanno appunto in qualità di relatori Gianni Alemanno, l’ex sindaco di Roma oggi segretario del Movimento Nazionale per la Sovranità, e Leonardo Tarantino, Deputato della Lega. A moderare la serata vi sarà Cristiano Puglisi, giornalista de Il Giornale. E il MNS sottolinea infatti la scelta simbolica di Samarate, «per consolidare la nostra presenza nell’area di centrodestra e, in particolare, il supporto alla Lega sul territorio in vista dei prossimi appuntamenti delle elezioni amministrative», spiega Giosuè Andreozzi, Coordinatore Provinciale Varese.

Per i Sovranisti (inteso come movimento) anche le elezioni comunali sono per consolidare l’alleanza tra diverse voci della destra per “contrastare la dilagante politica liberista tesa a far crescere e potenziare i poteri sovranazionali a scapito degli interessi nazionali”. «Il Sovranismo – aggiunge Stefano Romano – concetto diverso da populismo e nazionalismo, è la riaffermazione della sovranità popolare. Oggi il Sovranismo si sta estendendo a macchia d’olio in tutta Europa. La difesa dei confini e la tutela della cultura e dell’identità contro un globalismo dilagante che vorrebbe vedere tutti i popoli appiattiti tutti sul meanstream, sul pensiero unico».

Il convegno si terrà il 19 gennaio alle 20.45 a Samarate, Villa Montevecchio (Sala Azzurra) Via Cinque Giornate 12.