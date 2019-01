Mercoledì 30 gennaio 2019 presso la Colonia Elioterapica di Germignaga si è svolta una interessante cena evento, organizzata dal Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano, in compagnia del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Ing. Antonio Albanese che ha relazionato sulla storia e le numerose attività dei Vigili del Fuoco nella nostra Provincia.

Galleria fotografica La serata Rotary coi vigili del fuoco 4 di 4

Nutrita la rappresentanza di “Pompieri” al suo seguito, alcuni dei quali in divisa storica. Presente anche il Capo Squadra di Varese Mario Trizio, che ha collaborato alla buona riuscita della serata. Sala gremita di pubblico a dimostrazione di quanto interesse susciti sempre questo importante corpo dello Stato. I presenti hanno potuto ammirare anche una efficientissima autobotte di ultima generazione, in dotazione al comando dei Vigili del Fuoco ed una pilotina del Corpo, recentemente allestita e per l’occasione attraccata all’esterno della colonia elioterapica.

A fare gli onori di casa il Presidente del Rotary Laveno Luino Alto Verbano Dott. Giuseppe Taldone che, a fine serata, ha donato a nome del suo Club un visore nautico notturno da utilizzare come dotazione della pilotina. Tante le autorità intervenute tra cui il il Sindaco di Germignaga Dott. Marco Fazio, il Sindaco di Luino Avv. Andrea Pellicini, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Luino Vincenzo Alfano, il vicecomandante della Compagnia della Finanza Luogotenente Attrotto, il Comandante della Polizia Locale di Luino Elvira Ippoliti, il Prevosto di Luino Don Sergio Zambenetti, l’attrice luinese Sara Maestri.

Sono molto soddisfatto – afferma Taldone – per la riuscita di questa serata a dimostrazione di quanta ammirazione ci sia verso i nostri Vigili del Fuoco che possiamo considerare a pieno titolo un vero baluardo della salvaguardia dell’incolumità pubblica, con professionisti e volontari preparati e capaci di intervenire tempestivamente ed efficacemente non solo in occasione d’incendi ma anche incidenti, crolli, frane, alluvioni, calamità e tanto altro ancora.