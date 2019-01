La vacanza in Lombardia secondo blogger e influencer

Si è conclusa con un grande successo in termini di seguito e visibilità l’edizione 2018 di #inLombardia365, il progetto che dal 2016 coinvolge blogger e influencer italiani e stranieri in un viaggio verso le destinazioni più belle della regione Lombardia.

Il progetto fortemente voluto e sostenuto da Regione Lombardia, attraverso Explora, ha portato anche per questa edizione oltre 30 influencer provenienti da Regno Unito, Francia, Germania, Spagna e Italia a conoscere da vicino 37 bellezze ed eccellenze regionali, con un ritorno attraverso i canali social ufficiali di progetto, Facebook, Twitter, Instagram, IGTV, e You Tube, di oltre 25 milioni di impression sull’hashtag #inLombardia356 e più di 1500 contenuti prodotti e condivisi con oltre 830.000 azioni di engagement.

Dal 2016 al 2018 #inLombardia365 ha riscosso un grande successo. 62 le tappe realizzate e oltre 214 travel influencer coinvolti. Tutti gli influencer coinvolti nelle attività sono stati attentamente valutati e selezionati arrivando cosi a coinvolgere i veri punti di riferimento per la rete nel settore, come Nicolò Balini, Human Safari, la star del web Lombardo con più di 1MLN di follower, due volte vincitore dei Macchianera Internet Awards e autore del libro Istantanee intorno al mondo.

Novità dell’edizione 2018 inoltre il nuovo canale IGTV di inLombardia. Un media giovane e diretto, tramite il quale gli ambassador #inLombadia hanno raccontano il territorio in maniera autentica e moderna, coinvolgendo al massimo i propri follower. #inLombardia365 ha condotto gli influencer su molteplici territori toccando Bergamo e il Lago d’Iseo, Varese e la magia del Lago Maggiore e ancora Cremona e Mantova, il Lago di Como e la Valtellina studiando per ogni tappa un programma diversificato e mirato ad esaltare le potenzialità turistiche, enogastronomiche e ricettive della zona.

I partecipanti hanno avuto l’occasione di visitare siti naturali di rara bellezza come il Lago di Como, il sito UNESCO del Sacro Monte di Varese, il Parco Goia del Tinazzo; musei che racchiudono anni di storia, arte e conoscenza come il Museo del Violino, il Museo del Volo o il Museo del Ghisallo; e ancora fare esclusive esperienze gastronomiche come l’aperitivo in barca sul Lago di Iseo, la cooking class sulle prelibatezze bergamasche, e degustazioni di prodotti tipici come i formaggi e la mostarda cremonese o la luganega monzese. L’edizione 2018 ha visto anche l’organizzazione di veri e propri “eventi speciali” come la visita guidata in abiti medievale al Castello di Urgnano e il tour a bordo dei calessini a Monte Isola.

Il tour 2018 ha preso il via alla fine di settembre e si è concluso alla fine di dicembre 2018. Di seguito l’elenco delle tappe realizzate: 1° Tappa (19-21 settembre) | Bergamo e Alto Lago di Iseo 2° Tappa (3-6 ottobre) | Tappa speciale in ApeCar 3° Tappa (17-19 ottobre) | Varese e Lago Maggiore 4° Tappa (6-8 novembre) | Cremona e Mantova 5° Tappa (20-22 novembre) | Milano, Monza, Como 6° Tappa (17-19 dicembre) | Valtellina Le numerose condivisioni social dei partecipanti di #inLombardia365, seguiti da un’audience internazionale, hanno dunque permesso di conoscere i segreti e le esperienze uniche che solo la Lombardia è capace di offrire.