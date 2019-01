Narratori cercansi per i «matti» di casa nostra

Anche il Ticino sta per avere il suo «Repertorio dei matti». Matti intesi come personaggi bizzarri che animano e danno colore alle nostre vie, le nostre piazze, i nostri paesi, le nostre valli.

Si può dire che il corso di scrittura da cui scaturiscono i repertori dei matti sia un appuntamento annualmente atteso, soprattutto dagli aspiranti scrittori, anche se invita a partecipare tutti, compreso chi non ha mai scritto una parola in prosa. Esistono già i repertori dei matti di Bologna, Reggio Emilia, Parma, Cagliari, Prato, Padova, Lucera e Capitanata, Milano, Genova, Torino, Roma, Livorno.

La singolarità del progetto è duplice, perché se da una parte offre la possibilità di ritrarre “i personaggi” più interessanti anche se meno in vista di un paese, dall’altra crea un’occasione unica per un aspirante scrittore di partecipare a un corso, ma soprattutto di venir pubblicato in un’antologia curata da Marcos y Marcos.

L’associazione culturale Turba di Lugano organizza in collaborazione con la casa editrice Marcos y Marcos, con il gruppo di lettura Turba e con la Photo Ma.Ma. Edition della locarnese Manuela Mazzi (il tutto sostenuto dall’Associazione degli scrittori svizzeri di lingua italiana – ASSI) un “corso” di scrittura creativa curato dall’autore emiliano Paolo Nori, noto per lo stile particolare che insegna da anni nella sua scuola e per essere l’ideatore del progetto «I Repertori dei matti» delle città italiane.



Il seminario – che si snoda in cinque incontri di sei ore l’uno inizierà a fine marzo e si concluderà a metà maggio (info sul sito: https://bit.ly/2LOn8Pu il corso costa 300 franchi) – prevede un minimo di sedici corsisti

(ci si augura provenienti da tutto il Cantone per avere più voci e più occhi sull’intero territorio) che avranno il compito di raccogliere le storie di quei personaggi popolari considerati i «matti locali», per poi raccontarle in forma anonima attraverso una cosiddetta «scrittura senza sentimento»,

ovvero neutra, leggera e priva di giudizi di valore o analisi psicologiche, voluto per essere un momento di riscoperta del territorio e delle storie popolari dei personaggi che ne abitano le zone grigie, ai margini della normalità.

«Un corso rivolto non solo ad aspiranti o appassionati scrittori, ma anche e soprattutto ad amanti della vita» (Carlotta Zarattini, Presidente dei Turba). Per le iscrizioni scrivere a info@turba.xyz.

Paolo Nori è autore, curatore e traduttore di innumerevoli testi di vario genere, dai romanzi alle memorie, dai racconti agli albi illustrati. Legge ad alta voce, racconta storie e attualità sul suo blog, su alcuni giornali e a volte in televisione. È autore di una quarantina di pubblicazioni dal 1999 a oggi, con molte case editrici tra cui Feltrinelli, Einaudi, Bompiani, Laterza e più recentemente con Marcos y Marcos.