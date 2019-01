Notte bianca al liceo classico: un appuntamento con arte e cultura

Ormai è una piacevole tradizione. Un modo per attirare l’attenzione sulla grande attività dei licei classici, non solo casa delle lingue antiche.

La “notte bianca dei licei” è un’iniziativa nazionale, nata cinque anni fa dall’iniziativa del Liceo Gulli Pennisi di Catania, oggi vede la partecipazione di 433 licei classici di tutta Italia. http://www.nottenazionaleliceoclassico.it/

Così, a gennaio, anche i classici della nostra provincia si organizzano per offrire un open day inedito, fatto di arte, cultura, intrattenimento e molto altro.

La prossima notte bianca di svolgerà venerdì 11 gennaio:

LICEO CAIROLI VARESE

Ricco il programma che propone il liceo classico «E. Cairoli» di Varese (ingresso da via Dante, 11).

A partire dalle 18 e sino alle 24 si susseguiranno eventi di varia natura (letture, rappresentazioni teatrali, canti, musiche, presentazione di libri e molto altro ancora) curati da studenti e insegnanti. Ingresso libero. Convinto sostenitore sin dalla prima edizione dell’iniziativa, il Cairoli mostra così la sua vocazione ad essere luogo di formazione e crescita, in grado di suscitare e promuovere energie creative, proponendosi come punto di riferimento culturale per il territorio in cui opera.

CHI QUANDO E DOVE COSA Dirigente scolastico Coro del Liceo diretto dal maestro Raffaele Cifani Cantautore Francesco Rainero (in video) Ore 18.00 Atrio via Dante,11 Benvenuto musicale e illustrazione del programma. Prof. Fabio Sartorelli Ore18.30 -19.45 Aula Riccardo Prina L’opera e la regia: gioie e dolori? Prof.ssa Francesca Ricardi Dalle 18.30 alle 19.30 Aula lab 1 Arte Giustizia e bene comune negli affreschi di Ambrogio Lorenzetti Prof.sse Monica Iori, Angela Romano e studenti 1^ C Dalle 18.30 alle 20.00 Aula 4^A Apeiron Spritz …. un sorso di filosofia! Mario Gervasini (2^D) e Filippo Manzoni (2^D) Dalle 18.30 alle 19.30 Aula 5^D L’esperienza che ti cambia la vita: i sei mesi in Australia di due cairolini Coro del Liceo diretto dal maestro Cifani Dalle 18.30 alle 19,30. Aula 3^ F (preparazione) prova del coro aperta al pubblico dedicata a chiunque volesse provare a lavorare in coro: O-RE-MI di Robert Bucknor Prof.ssa Michela Tanco e studenti di 3^ A Dalle 18.30 alle 22.30 Con visita guidata reiterata alle ore 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Atrio antistante biblioteca Va’ all’inferno! Mostra-percorso sull’Inferno di Dante Studenti del Liceo (coordina Lucia Cerati 2^ E) Dalle 18.30 alle 24.00 Atrio corso D (prossimità scale biblioteca) Disegni e foto d’arte in mostra Giuseppe Battarino (Magistrato e scrittore) ed Elettra Aldinio Dalle 18.45 alle 19.30 Aula 3^ A Dal totalitarismo alla democrazia (e ritorno) Prof.sssa Nerella Botta Dalle 19.00 alle 20.00 Aula 4^ D A 200 anni dall’Infinito Valentina Gerati e Viola Simeone 5^ F Dalle 19.00 alle 20.00 Aula 1^ A Imperialismo: perfetto o imperfetto? Approfondimento sull’imperialismo romano e non solo Maestro Cifani e componenti del coro 19,30 –20,00 Ingresso di via Dante (esibizione) Esecuzione del brano O-RE-MI di Robert Bucknor a cura del coro allargato Prof.ssa Daniela Di Grazia e studenti 3^C 19,30 –20,00 Corridoio 2^ A UN GIORNO AL MUSEO Reportage giornalistico-scientifico del Museo Della Scienza di Valencia Prof. Michele Guidi Dalle 19.30 alle 20.30 Aula 2^ A Il Romanzo greco Giuseppe Battarino (Magistrato) ed Elettra Aldinio Dalle 20.15 alle 21.00 Aula 3^ A Dal totalitarismo alla democrazia (e ritorno) Prof.ri Francesca Ricardi, Stefania Lezzi, Carletto Zerba e studenti 1^ D Dalle 20.00 alle 21.00 Aula 4^ A Esempi di romanico in Provincia di Varese Mario Gervasini (2^D) e Filippo Manzoni (2^D) Dalle 20.00 alle 21.00 Aula 5^D L’esperienza che ti cambia la vita: i sei mesi in Australia di due cairolini Davide Azzolin (2^F) e Arianna Ceccon (2^ F) Dalle 20.00 alle 21,00 Aula 1^A “E immersi noi siam nello spirto silvestre”: l’idillio della campagna dall’Ellenismo al Novecento Carpe Somnium Gervasini Alberto & C. Dalle 20.30 alle 21.30 Aula 1E Music fight club Ascolto e sfida su testi musica Dott. Vincenzo Saturni – Presidente Avis Italia e Direttore del Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Circolo di Varese e dott. Giorgio Curaggi Coordinamento prof.ssa D’Alfonso Dalle 20.30 alle 22.30 Aula 4^ D La donazione: Avis, donatori e idoneità alla donazione Prof.ssa Vittoria Criscuolo e studenti 5^ B Dalle 21.00 alle 22.00 Aula Prina ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΙ … ΚΟΥ (!?) Cinquanta sfumature di Gr…eco Studenti 2^ e 3^A Dalle 21.00 alle 22.00 Aula 2^ A Proiezione no stop video vincitori Agon Armonias Prof.ssa Angela Todisco e studenti di 3^ D Dalle 21.00 alle 23.00 Introduzione ad Ovidio e visita guidata della mostra Aula Aula 5 A e Corridoio cortile via Morselli Una notte con Ovidio Carpe Somnium Gervasini Alberto & C. Dalle 21.30 alle 22.30 Aula 1E Music fight club Ascolto e sfida su testi musica Prof.ssa Francesca Ricardi e studenti V G Dalle 21.00 alle 22.00 Aula 5^ D Le fatiche d’Ercole Prof. Enzo Laforgia con gli studenti Barbagli, Costa, Falsitta, Laudi, Scala di 3^ A. Dalle 21.00 alle 22.00 Aula 4^A Esperimento Mnemagogico. Ricerca sui profughi giuliano-dalmati Pietro Carletti Dalle 21.00 alle 22.00 Aula 3^A Pisistrato va in crociera Gaia Barco e Guerrini Luca 3^ C Dalle 21.30 alle 23.00. Aula 1^A Dialogo di una notte nel tempo (medioevo, Barocco, romanticismo /XXI secolo) Fabio Sirna con Alessandra Introini (2^B) & C. Dalle 21.30 alle 22.30 Aula 3^F “Perpetual jam” Jam session per chitarristi Valentina Doni con prof.ssa D’Alfonso Dalle 21.30 alle 22.30 Aula 2^F Progetto Yoga Valentina Doni con prof.ssa D’Alfonso Dalle 22.30 alle 23.30 Aula 2^F Progetto Yoga Giulio Maccari Dalle 22.00 alle 23.00 Aula 2^A Cyberspazio: la sottile linea rossa Silvio Raffo Dalle 22.00 alle 23.00 Aula Riccardo Prina Tradurre la χάρις. Poesie di Anacreonte, Anite di Tege, Ibico e Saffo

Studenti del Liceo con Silvio Raffo Dalle 23. 00 alle 23.20 Aula Riccardo Prina Lettura dei tre testi vincitori del concorso letterario Notte nazionale dei Licei Classici 2019 Vittoria Rossi (2^D) ; Davide Saitta (1^A) con Daniele Bassi Dalle 22.00 alle 24.00 Aula IV F Sonorità rock e Pop Pietro Carletti Dalle 22.30 alle 23.30 Aula 3^A Pisistrato va in crociera Silvio Raffo con Sophie Piccoli e Corrado Santini Dalle 23.30 alle 24.00. Atrio via Dante Deliro ergo sum In chiusura lettura del “Lamento dell’esclusa”

LICEO CRESPI DI BUSTO ARSIZIO

Al liceo Crespi di Busto Arsizio si comincerà alle ore 18 con la lettura di un testo che farà riflettere sui temi legati al mondo antico. Dopo una breve presentazione del Liceo, il pubblico potrà partecipare alle attività realizzate dagli studenti. La serata proseguirà quindi con canti, installazioni, performances di vario genere, sia divertenti che impegnate.

Gli studenti delle prime presenteranno una rielaborazione di alcuni passi dell’Iliade. Una seconda rileggerà l’Apokolokyntosis, l’altra seconda proporrà una lettura di versi di poeti neogreci. Una terza metterà in scena una commedia di Plauto, l’altra terza coinvolgerà il pubblico in un percorso alla scoperta di una divertente opera di Luciano. Alcuni ragazzi di quarta rappresenteranno in chiave umoristica e caricaturale un’orazione di Lisia; Tableaux vivants realizzati da alcuni studenti di quinta ci evocheranno le atmosfere delle Metamorfosi di Ovidio reinterpretate nelle opere d’arte. Si potrà inoltre partecipare, girando per le aule, alle altre attività previste: un esperto di musica guiderà alla scoperta di recenti testi musicali di genere Metal, in cui si possono individuare interessanti riferimenti storici e letterari; alcuni studenti si impegneranno nella rivisitazione e realizzazione di piatti latini e greci .

In serata si potrà assistere alla rappresentazione delle Rane di Aristofane a cura degli studenti di una quinta. Concluderà l’evento la conferenza di G. Girgenti intorno alla figura di Socrate.

Le note del nostro coro e una lezione concerto con l’arpa (nuova lira) contribuiranno a creare un’atmosfera piacevole e suggestiva fino alla lettura in greco del brano conclusivo, il Fragmentum Grenfellianum, Il lamento dell’esclusa, dall’incantevole ambientazione notturna.

LICEO PASCOLI DI GALLARATE

Per il liceo pascoli di Gallarate si tratta della terza edizione. Dalle 20 fino alle 24, studenti e docenti promettono una serata ricca di eventi. La manifestazione vede la collaborazione dell’associazione Amici dei Licei e del Comitato genitori. partecipano il coro e il gruppo teatrale del liceo stesso. Si rinnoverà anche la collaborazione con il Museo Archeologico degli Studi Patri di Gallarate dove gli studenti hanno svolto attività di Alternanza. I titolo della serata è “Le percezioni sensoriali: profumi, suoni e colori”.

LICEO LEGNANI DI SARONNO

18.00 – LABORATORIO “DIVERTIAMOCI INSIEME CON IL LATINO E CON IL GRECO” in aula 3.0

(solo per i ragazzi)

18.15 – LA PROF.SSA PODESTA’ INCONTRA I GENITORI DEI RAGAZZI PRESENTI IN LABORATORIO “LICEO CLASSICO PERCHE’ NO?” in aula magna

19.30– “LA CARTOLINA” VISIONE DEL CORTO in aula magna

20.00/20.45 – RINFRESCO

21.00 – TEATRO “SETTE, UN VIAGGIO NEI VIZI” in aula magna

22.15 – ESIBIZIONE CORO HEBEL in aula magna

info point:

info point: associazione “Amici del Legnani”

info point: orientamento scuola media con gli studenti della 2°bc

info point: studenti rappresentanti di Istituto