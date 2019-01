Parte il corso di autodifesa femminile

E’ partito il corso avanzato di autodifesa donne a Luvinate. Forte dell’alto gradimento ottenuto con il corso base, promosso dall’Amministrazione Comunale nell’autunno 2018, il Comune ha deciso di organizzare un secondo modulo avanzato, riservato alle partecipanti del gentil sesso che già avevano frequentato i primi appuntamenti, sempre in collaborazione con i volontari della Guardia Nazionale che da 2 anni garantiscono tutte le settimane attività di controllo e prevenzione del territorio luvinatese in collaborazione con la Polizia Locale.

CORSO SUPER INTENSIVO – Se infatti nei 4 quattro incontri autunnali si erano affrontate in modo veloce le principali tematiche per la difesa, ora il corso sarà veramente intensivo: 24 lezioni di due ore in programma presso la Palestra Comunale in cui si approfondiranno tecniche ma soprattutto una profonda interiorizzazione delle mosse utili a liberarsi in caso di aggressioni, scippi o molestie, così da far conoscere quegli automatismi necessari per saper reagire velocemente e senza incertezze in caso di emergenza.

AVANTI CON LA SICUREZZA – “Ma non ci sono solo l’autodifesa e le arti marziali, questa è anche l’occasione per fare gruppo, rinsaldare amicizie e conoscersi meglio. Dopo la riorganizzazione della Polizia Locale, gli aumentati pattugliamenti sul territorio, la costituzione dei Gruppi Controllo Vicinato, continua con questa iniziativa – sottolinea Fabio Binacchi, consigliere delegato alla sicurezza – l’impegno concreto dell’amministrazione luvinatese volto ad assicurare una maggiore sicurezza sul proprio territorio e ai propri concittadini”.