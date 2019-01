Pd, incontro pubblico con il segretario provinciale

Un incontro pubblico del Partito Democratico con il segretario provinciale Giovanni Corbo. L’iniziativa è in programma il prossimo 30 gennaio. Così spiega il motivo dell’incontro Dario Pessina, segretario circolo P.D. Laveno Mombello: «In una fase politica gestita parte delle forze politiche di governo con slogan, propaganda e continua ricerca del nemico a copertura di promesse non mantenute e di proposte politiche ed economiche dannose ed anche pericolose, il ruolo del principale Partito di opposizione è quello di offrire e proporre alternative politiche praticabili e serie ed anche di sapere ascoltare la voce dei territori. Per questo motivo il circolo del Partito Democratico di Laveno Mombello promuove un incontro pubblico la sera del 30 gennaio, a cui parteciperà il Segretario provinciale di Varese, eletto nella recente fase congressuale locale del Partito, Giovanni Corbo».