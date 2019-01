Psicomotricità relazionale per bambini dai 7 ai 10 anni

Non si è mai troppo grandi per la psicomotricità relazionale. Così a Varese parte un corso di psicomotriità relazionale rivolto ai bambini dai 7 ai 10 anni. I conduttori Roberto Soru e Cristina Pini proporranno a partecipanti attività di gioco psicomotorio, utile a favorire e supportare uno” sviluppo armonico del bambino in un contesto socializzante particolarmente favorevole”.

L’attività è particolarmente adatta per i bambini con lievi difficoltà relazionali, comportamentali o di apprendimento.

Il corso conta 10 incontri e si svolgerà presso “la Grotta” del Centro studi di Psicomotricità relazionale di Varese in via Vergani 1, a Masnago il mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30, a partire dal 6 febbraio.

Per informazioni e iscrizioni: telefonare 347 2506558 oppure scrivere a psicomotricitarelazione@gmail.com.