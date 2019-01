Pusher 65enne arrestato, aveva appena venduto hashish ad un giovane

Un esperto pusher sorpreso in flagrante spaccio è stato arrestato dalla volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio.

Erano circa le 18,00 di ieri 16 gennaio quando la pattuglia, che in quel momento stava perlustrando le vie di Sacconago, ha assistito a una scena che ha subito interpretato come un “puntello” finalizzato alla cessione di droga: un sessantacinquenne, personaggio noto alle Forze dell’Ordine per i numerosi precedenti, confabulava con un giovane che, alla vista della volante, si è immediatamente dato alla fuga in bicicletta gettando un oggetto, poi

rivelatosi una dose di hascisc, tra le sterpaglie.

Il sessantacinquenne, fermato a sua volta, aveva in tasca 50 euro, giusto il prezzo del “fumo” appena venduto. Inevitabile la perquisizione dell’abitazione dello spacciatore, distante pochi metri dal luogo della cessione, dove i poliziotti hanno recuperato un etto di hascisc, un bilancino e l’occorrente per confezionare le dosi, 540 euro

provento dello spaccio e una ventina di proiettili per pistola.

L’uomo, anche in virtù dei numerosi precedenti specifici e non, è stato arrestato per spaccio e detenzione di droga e denunciato per il possesso abusivo delle munizioni.