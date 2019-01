Sbanda sulla Cantonale, 82enne grave

La Polizia cantonale comunica che domenica poco prima delle 18 a Quinto, un 82enne automobilista svizzero domiciliato nella regione mentre circolava sulla strada cantonale in direzione sud è uscito di strada.

Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, nell’affrontare una curva piegante a sinistra, l’uomo perdeva il controllo del veicolo sbandando più volte per poi terminare la sua corsa urtando contro il muro di uno stabile sito a lato della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i pompieri dell’Alta Leventina e di Biasca che hanno liberato l’uomo dalle lamiere.

Sul posto sono pure giunti i soccorritori della Tre Valli Soccorso che, dopo aver prestato le prime cure all’anziano, lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. L’ 82enne ha riportato gravi ferite.