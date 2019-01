Superconnessi, Barrilà racconta la generazione nata nella rete

Viviamo in una società sempre più tecnologica, in cui il web e in particolare i social network hanno assunto un ruolo preponderante, privilegiando in molti casi la realtà virtuale rispetto a quella reale: come aiutare i ragazzi a districarsi nel mondo della Rete senza rimanervi intrappolati? Il ruolo educativo dei genitori è cambiato con l’avvento di Internet?

Sono alcune delle domande a cui cercherà di dare risposta lo psicoterapeuta, analista e scrittore Domenico Barrilà, ospite dell’incontro organizzato mercoledì 6 febbraio alle ore 20.45 presso l’aula magna delle scuole “Leonardo da Vinci” (via dei Platani 5) di Castellanza dall’associazione Amici Team Down in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Manzoni” e patrocinato dal Comune di Castellanza.

Barrilà presenterà il suo libro “I superconnessi. Come la tecnologia influenza le menti dei nostri ragazzi e il nostro rapporto con loro”. L’evento, a ingresso libero, è aperto a tutta la cittadinanza.