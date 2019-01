Torno il grande falò di Sant’Antonio al Borgo di Mustonate

Come ogni anno sta per arrivare l’imperdibile grande falò di Sant’Antonio al Borgo di Mustonate, una giornata di preghiera e tanto divertimento per grandi e bambini.

L’edizione 2019 del falò sarà domenica 20 gennaio e avrà inizio alle 11 con la messa presso la Parrocchia di Lissago.

Ecco il programma dettagliato dell’evento:

Ore 15:30 – 16:30 Canto Coro Bosino e Lissago Coro – Banda “Edelweis” di Velate

Ore 16:30 Benedizione degli animali e distribuzione Pane Benedetto

Ore 17:00 Veglia di Preghiera

Ore 17.30 Fiaccolata e Falò – Greensleeves Gospel Choir

A seguire risottata e sottoscrizione a premi. In caso di condizioni meteo avverse, l’evento si svolgerà domenica 27 gennaio 2019.