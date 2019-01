Trasformazione digitale “su misura” nel Master della Liuc Business School

La trasformazione digitale è un processo ormai imprescindibile sia per le PMI che per le grandi realtà aziendali. Una necessità concreta di “voltare pagina” in favore di nuove prassi e tecnologie che però non sempre trova una risposta adeguata in corsi o consulenze, troppo spesso standardizzati. Cosa fare, dunque, per stare al passo con i tempi? Quale strada intraprendere?

La LIUC Business School lancia un nuovo corso, il Master Executive Digital Metamorphosis, per rispondere a questa sfida, che è prima di tutto culturale: “Ogni azienda è unica – spiega il Direttore del Master, prof. Aurelio Ravarini – dunque è necessario acquisire un know how il più possibile specifico, calato nel contesto di riferimento. Il nostro Master si propone di formare i leader della trasformazione digitale ed è un’opportunità concreta per investire al meglio le risorse dedicate a questo ambito così strategico”.

Un corso in cui i docenti della Faculty – che integra le competenze della LIUC Business School con l’esperienza di testimoni aziendali – sono anche mentor e affiancano i partecipanti nella realizzazione del loro progetto di trasformazione digitale, in una logica di formazione/azione. Il progetto verrà poi discusso e perfezionato anche grazie alla collaborazione ed al contributo attivo degli altri partecipanti attraverso una piattaforma, una vera e propria aula virtuale: “Non si tratta semplicemente – continua Ravarini – di un archivio on-line per condividere materiali didattici, ma di un ‘ambiente’ in cui i partecipanti dovranno confrontarsi fra di loro e con i docenti per sviluppare i rispettivi progetti”.

Il Master si caratterizza anche perché rivolto a due categorie: da un lato, imprese (con particolare riferimento agli ambiti di marketing, logistica, operation, sistemi informativi ed HR) che necessitano di formare uno o più dei loro addetti affinchè siano “diffusori” della cultura digitale in azienda, e dall’altro professionisti con almeno tre anni di esperienza che desiderano affinare competenze per progredire nel proprio ruolo professionale. Il master si sviluppa attorno a tre aree di competenza: la “metamorfosi” delle persone (sviluppo delle capacità di cambiamento individuale e pratica di metodologie agili di conduzione di progetti), le tecnologie “digital” (comprensione di base, architetturale, della tecnologia) e gli ambiti organizzativi (centrati sul marketing, la supply chain e lo sviluppo organizzativo).

Il Master si svolgerà tra aprile e ottobre 2019: 320 le ore d’aula e 500 quelle dedicate al progetto in azienda. Sono previste riduzioni della quota di partecipazione attraverso sponsorizzazioni da aziende. E’ previsto uno sconto del 10% per chi si iscrive entro il 31 gennaio e sulle quote dal secondo partecipante in avanti, in caso di più partecipanti della stessa azienda. Per i soci AUSED (Associazione tra Utenti di Sistemi e Tecnologie dell’Informazione) è riservato uno sconto pari al 20% (non cumulabile con altri sconti). Iscrizioni entro il 15/03/19. Per info: www.liucbs.it

Sarà possibile richiedere informazioni sul Master anche nell’ambito di Connext 2019, il primo incontro nazionale di partenariato industriale di Confindustria in programma per il 7 e l’8 febbraio a Milano.