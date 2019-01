Un arresto per droga

Ieri sera i militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Varese hanno arrestato un 26enne tunisino, con vari precedenti, irregolare sul territorio nazionale, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico mirato servizio dei militari permetteva di identificare in via Milano lo spacciatore ed arrestarlo poiché in possesso di diverse dosi di hascisc e denaro contante.

Corso stesso servizio veniva segnalato inoltre alla locale prefettura anche un giovane 23 enne di Varese in qualità di assuntore. L’attestato espletate le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato condotto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.