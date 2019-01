Un chilo di eroina in casa: 42enne in manette

Un 42enne cittadino albanese residente in Albania è stato fermato ieri a Giubiasco, in Canton Ticino, e trovato in possesso di alcune decine di grammi di eroina.

La successiva perquisizione dei locali dove alloggiava ha permesso di rinvenire circa un chilo della sostanza stupefacente.

La principale ipotesi di reato nei confronti del 42enne, sospettato di spaccio di droga a consumatori locali, è di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti.

L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Moreno Capella.