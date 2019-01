Viola il divieto di dimora: arrestato

Nella serata di ieri i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese, in esecuzione di un’ordinanza di sostituzione di misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Varese, hanno arrestato un cittadino nigeriano classe 1991 irregolare sul territorio nazionale già sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Varese.

L’uomo è ritenuto responsabile di violazione delle prescrizioni imposte dal giudice.

In particolare i militari dell’Arma in più occasioni hanno accertato che il predetto soggetto aveva violato il divieto di dimora nel comune di Varese così come prescritto in un ordinanza del GIP di cui lo stesso era destinatario. L’arrestato, espletate le formalità di rito è stato portato ai Miogni.