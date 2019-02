“Amici di Tommy e Cecilia” diventa Onlus e lancia un progetto per l’anno dello sport

L’associazione Amici di Tommy e Cecilia diventa Onlus. Questa realtà è nata nel 2013 come un gruppo di amici e conoscenti uniti dalla forte volontà di sostenere i due piccoli fratellini sestesi Tommaso e Cecilia, entrambi portatori di una mutazione genetica rarissima (ASAH1) che sviluppa atrofia muscolare spinale ed epilessia mioclonica progressiva, patologia neuromuscolare degenerativa e ad oggi ancora senza una cura.

Negli anni il gruppo si è allargato e fortificato, incontrando sul territorio altri genitori e altre famiglie al cui interno ci sono figli con patologie anche differenti. “Durante il nostro percorso – si legge nella presentazione dell’associazione – negli anni si fa sempre più forte la consapevolezza di trovarsi di fronte alle più svariate difficoltà di inclusione dei nostri figli e in generale dei bambini con disabilità all’interno della scuola, dello sport e spesso della società in generale. Nel 2018 vi è quindi l’esigenza di unirsi in un gruppo di lavoro compatto per affrontare le difficoltà quotidiane e trovare soluzioni concrete. Viene quindi costituita nei primi giorni del 2019 L’ASSOCIAZIONE AMICI DI TOMMY E CECILIA ONLUS. L’associazione AMICI DI TOMMY E CECILIA ONLUS ha esclusivamente fini di solidarietà sociale senza alcun scopo di lucro, opera principalmente sul territorio di Sesto Calende e limitrofi. L’obbiettivo principale è promuovere l’integrazione tra coetanei per favorire l’inclusione sociale di bambini con disabilità in un contesto scolastico, sportivo e ludico. Il gruppo di lavoro dell’ASSOCIAZIONE è formato principalmente da genitori di bambini con disabilità e operatori che lavorano quotidianamente con gli stessi e, tramite lo sviluppo di progetti adatti, cerca di creare i presupposti affinché in tutti gli ambiti non vi sia esclusione alcuna degli stessi ma bensì spazi di integrazione e aggregazione. Contrastare la discriminazione dei bambini con disabilità e la tutela dei diritti di ognuno saranno sempre la base di partenza di ogni nostro progetto. Agire sul territorio, concretamente è la nostra missione”.

Tra gli obiettivi della onlus: creare occasioni d’incontro, scambio, conoscenza, condivisione e dialogo in grado di coinvolgere le realtà del territorio attraverso proposte che sappiano creare le condizioni ideali per la costruzione di relazioni positive ed inclusive. Si vogliono promuovere occasioni di inclusione sociale e di sensibilizzazione attraverso la costruzione di reti che coinvolgano in progetti concreti e di varia natura tutta la società. Nell’anno di SESTO CALENDE COMUNE EUROPEO DELLO SPORT 2019 è stato inoltre presentato il progetto “SPORT IN-CLUSIVE” basato sull’attività sportiva come strumento ottimale per l’integrazione di tutti. Il progetto “GLI SPORT IN-CLUSIVE” propone l’unione tra tutte le associazioni sportive, le scuole, l’amministrazione comunale, gli enti di volontariato territoriali, le associazioni religiose in una collaborazione comune al fine di sostenere e promuovere l’ inclusione attraverso le pratiche sportive, valorizzando il lavoro di educatori, allenatori e giovani esperti sportivi mettendo in risalto il valore della solidarietà, condivisione e cooperazione con cui i giovani sperimenteranno l’importanza di far parte di una squadra, indipendentemente dal background sociale dei suoi membri.