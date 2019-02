Anche ad Albizzate arriva la carta d’identità elettronica

Dal mese di aprile anche ad Albizzate verrà rilasciata la carta d’identità in formato di card elettronica.

L’anagrafe comunale ha annunciato che da quel momento tutti i certificati di identità saranno rilasciati con il nuovo formato e che per richiedere il documento è obbligatorio prendere un appuntamento (numero telefonico 0331 993427 int.1 o tramite mail all’indirizzo anagrafe@comune.albizzate.va.it).

Dopo aver preso appuntamento e consegnato in comune tutta la documentazione richiesta la Carta di Identità Elettronica sarà consegnata dal Poligrafico dello Stato all’indirizzo indicato dal cittadino, nell’arco di 6 giorni lavorativi, con lettera raccomandata. Se il cittadino non è presente al momento della consegna si troverà l’avviso della raccomandata nella cassetta della posta e potrà andare alle Poste a ritirare la sua Carta.

Nel caso in cui si renda necessario ottenere il documento in via d’urgenza per reale e documentata emergenza è possibile recarsi direttamente presso l’Anagrafe con la documentazione necessaria per la carta di identità cartacea.

Il costo per il rilascio della Carta di Identità Elettronica è di 22,20 euro. Il versamento, in contanti, deve essere effettuato direttamente all’Anagrafe prima di procedere all’avvio della pratica di acquisizione dati.

Sul sito del Comune è indicata tutta la documentazione da portare in anagrafe per riceverla LEGGI QUI.