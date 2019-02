Arrivano a Varese le ambulanze veterinarie. Si cercano volontari

Aprirà anche a Varese un servizio di soccorso sanitario con ambulanze veterinarie per tutti gli animali, sia domestici che selvatici, un servizio già da diversi anni operativo in Liguria e Piemonte. Verrà organizzata a breve una serata di presentazione dell’associazione e del corso per formare volontari, composto da vari moduli, per conseguire l’idoneità alla qualifica per poter svolgere il servizio a bordo di autoambulanze equipaggiate a norma della vigente legge che regola l’emergenza veterinaria.

L’ associazione ha come obbiettivo quello di assicurare ad ogni animale un primo soccorso salvavita e il trasporto alla più vicina struttura veterinaria disponibile con automezzi attrezzati e personale volontario addestrato alle emergenze sanitarie.

Per chi volesse ricevere maggiori informazioni, e aderire alla serata di presentazione dell’associazione e del corso, basterà scrivere a

ambulanzeveterinarievarese@gmail.com comunicando nome, cognome e numero di telefono oppure telefonando al numero 351/1554608.