Caronnese, 1-1 a Caravaggio

Rimane ancora senza vittorie in trasferta il 2019 della Caronnese. Anche a Caravaggio i rossoblu non riescono a fare tre punti, impattando 1-1.

Padroni di casa capaci di passare in vantaggio nella prima frazione di gara grazie alla rete di Personè al 35’. Nella ripresa il gol del pari per la formazione di Achille Mazzoleni arriva al 20’ grazie al calcio di rigore realizzato da capitan Corno, che sale così a quota 12 in classifica marcatori.

Sugli altri campi non si ferma la corsa di Como e Mantova: i lariani passano 4-0 sul campo del Legnago, ma i virgiliani tengono la scia regolando i casa 2-0 il Villa d’Almè. In zona playoff vince solo la Pro Sesto con un 3-2 sudato sull’Ambrosiana, mentre pareggia 1-1 in casa contro lo Scanzorosciate il Rezzato.