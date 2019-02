Il cordoglio dell’amministrazione per la morte di don Luigi Moretti

“Esprimo il cordoglio dell’Amministrazione Comunale e quello mio personale per la scomparsa di Don Luigi Moretti. Lo scorso ottobre, in occasione della commemorazione dei Caduti della Gera, alla presenza del Prefetto Enrico Ricci, fece una predica bellissima sul valore della Memoria e del sacrificio della vita per l’affermazione di valori universali. – commenta il Sindaco Andrea Pellicini – Al termine della Santa Messa al Sacrario della Gera, insieme al Presidente della Musica Cittadina Antonio Todeschini, lo ringraziai calorosamente per quelle parole. Lo ricorderò con affetto e stima”.

Oltre al Sindaco Andrea Pellicini, anche il Vice Sindaco Alessandro Casali, si dichiara molto dispiaciuto per una perdita da considerarsi veramente grave per la nostra Comunità poiché Don Luigi rappresentava un vero e proprio punto di riferimento per tutti noi.