Crollo Morazzone, la Rhodense è di nuovo al comando

È stata una giornata di campionato nera per il Morazzone in Promozione. I rossoblu sono stati sconfitti 5-0 in casa della Vergiatese e sono passati dal primo al terzo posto. In Prima Categoria il Cas vince la sfida di vertice e si tiene stretto il primo posto.

PROMOZIONE

La Rhodense batte 4-0 l’Fbc Saronno al “Colombo-Gianetti” e ritorna al comando del Girone A sfruttando la caduta del Morazzone, sconfitto 5-0 a Vergiate. I granata, oltre ai tre punti, si prendono anche il secondo posto proprio ai danni dei rossoblu. Non accorcia il Gavirate fermato sull’1-1 dalla Base 96 mentre mettono nel mirino la zona playoff l’Universal Solaro, che batte 3-2 il Cob 91, e l’Olimpia che a Lavena Ponte Tresa regola 2-0 il Muggiò. Termina senza reti tra Besnatese e Meda, fa invece il colpo il Fagnano che passa 1-0 a Uboldo. 0-0 anche tra Lentatese e Guanzatese.

CLASSIFICA: Rhodense 43; Vergiatese 42; Morazzone 41; Gavirate 38; Base 96 35; Universal Solaro 34; Olimpia 33; Meda 30; Guanzatese, Besnatese 28; Cob 91, Muggiò 26; Uboldese 23; Fagnano 20; Fbc Saronno 15; Lentatese 14.

PRIMA CATEGORIA

Il Cas Sacconago vince 2-1 contro il Gorla Maggiore e compie un passo importante tenendosi stretto il primo posto. Alle sue spalle frena la Folgore Legnano, che impatta 2-2 contro l’Antoniana, e viene agganciata al secondo posto dalla Vanzaghellese, che passa 3-0 sul campo del Tre Valli, e dall’Aurora Cantalupo, che invece batte 2-0 il Cantello Belfortese. Grazie al 3-0 a Luino, l’Arsaghese si mette in tasca tre punti mentre rallenta il Tradate bloccato 1-1 dall’Ispra. Importanti successi per il Brebbia, 3-2 in casa della Solbiatese Insubria, e per la Valceresio, 1-0 sul San Marco.