Due serate sulle elezioni europee. Perchè votiamo per l’Europarlamento

Mancano 100 giorni al voto per il Parlamento europeo: l’appuntamento elettorale si colloca a un bivio della storia italiana e continentale. Qual è la posta in gioco? Quali sono ruolo e competenze dell’Euroassemblea? Quali i risultati finora ottenuti dall’Ue e quali i nodi da sciogliere? Cosa unisce i popoli d’Europa? È possibile “riformare” l’Europa comunitaria? Cosa propongono gli “euroentusiasti”? Quale il possibile ruolo di populisti e nazionalisti?

L’associazione culturale Polis propone due incontri per “scoprire” la comune cittadinanza europea e prepararsi al voto di maggio. Fra politica, istituzioni e cultura (compresi musica, cinema, letteratura e cucina), perché l’Europa esiste già e la incontriamo nella vita di ogni giorno.

La prima serata si svolge venerdì 15 febbraio (ore 21 – Oratorio Ss. Redentore-Legnanello, via B. Melzi 20) e ha per titolo: “Abc Europa. Conoscere la ‘casa comune’. Cosa succede a Strasburgo e Bruxelles”.

Il secondo appuntamento sarà venerdì 1 marzo (ore 21 – Circolo Pertini-Mazzafame, via dei Salici 9): “Una Europa: unità nella diversità. Un solo popolo europeo: assaggi di musica, cinema, scrittori e cucina”.