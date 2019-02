Flash mob in piazza contro la violenza sulle donne

Un flash mob in omaggio delle donne, per ricordare che “No. non è normale che sia normale”. Uno slogan che rimanda ai tanti episodi di violenza che ogni anno macchiano la cronaca del nostro paese.

Per questo il 10 marzo alle ore 15, vicino alla ricorrenza della festa delle donne, in piazza Baj a Vergiate è previsto il flash mob organizzato dalle donne vergiatesi.