Forza Italia punta su Alessandra Cariglino.

Dopo il summit tra Lega e Forza Italia, svolto nella serata di lunedì con l’obiettivo di superare gli attriti, sono proprio i berlusconiani che escono allo scoperto con una nota che ribadisce la scelta di Alessandra Cariglino come candidata sindaco, mentre la Lega ha già indicato Enrico Puricelli. Alla base delle divergenze di opinione, l’ipotesi della presentazione di una lista “civico-politica” che raccoglierebbe gli ex Forza Italia usciti dal partito.

«Alla luce degli incontri avvenuti tra le forze che compongono l’attuale maggioranza, Forza Italia Samarate sceglie di sostenere Alessandra Cariglino come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative. Una candidata di qualità, che ha dimostrato in questi anni di saper prendere le giuste decisioni e di saper mediare con tutte le rappresentanze in consiglio comunale – si legge nella nota di Forza Italia Samarate -. Una candidatura in continuità della scelta dell’ex sindaco Tarantino che, riconoscendole capacità amministrative, l’ha voluta indicare come vicesindaco facente funzione e traghettatrice di tutta la maggioranza fino alle nuove elezioni. E’ una scelta unitaria di tutta sezione samaratese di Forza Italia, una scelta che vuole essere il ringraziamento per il ruolo svolto in questi anni e allo stesso momento espressione di fiducia in quanto saprà fare per il comune di Samarate. Forza Italia Samarate vede in Alessandra Cariglino l’opportunità di dare a Samarate un sindaco competente, preparato e capace di esprimere un modo nuovo di fare politica che mira a realizzare quanto si promette ma allo stesso modo capace di accettare i suggerimenti di tutte le parti politiche».

«Abbiamo sentito troppe volte i partiti impegnarsi nel candidare una donna, non abbiamo mai visto farlo nella realtà, noi lo facciamo. Lo facciamo perché donna, giovane, capace , preparata, lo facciamo perché siamo convinti che il suo modo nuovo, deciso ed educato, di fare politica è quello che in questo momento serva al comune di Samarate – chiosa la nota di Forza Italia Samarate -. Forza Italia con questa scelta invita l’area di centrodestra e i moderati di centro a convergere sul nome di Alessandra Cariglino».