Enrico Puricelli è il candidato della Lega a Samarate

Il dado è tratto, almeno per la Lega: la sezione cittadina ha scelto Enrico Puricelli come candidato sindaco dei salviniani a Samarate. E dunque è il nome che la Lega – da posizione di forza – propone al resto del centrodestra

Lo ufficializza una nota della segreteria retta da Stefano Bertagnoli: “Persona sempre disponibile per il cittadino, aperto al dialogo con tutti, è l’assessore tra la gente, ne sente la voce, le opinioni e i malumori, è il vero candidato dei cittadini samaratesi”, la persona giusta – hanno deciso nella segreteria – «anche per la capacità di unire e creare coesione nella squadra di governo in un’ottica di confronto per il bene di Samarate”.

Dopo una prima fase in cui si era fatto anche il nome dell’assessore Nicoletta Alampi, la scelta della Lega era stata circoscritta solo a due nomi: da un lato Puricelli, dall’altro Maurizio Brambilla. Entrambi con una lunga storia leghista, anche se con due percorsi diversi: sempre nel partito Brambilla, più defilato come posizione; in grande evidenza (anche come assessore) Puricelli, che pure aveva avuto una “parentesi” da civico indipendente a sostegno del centrosinistra di Vittorio Solanti.

In sezione la scelta è stata molto discussa, anche l’ex sindaco Tarantino aveva sollecitato una decisione poche settimane fa. E un profilo simile a quello di Puricelli era stato tracciato anche dal gruppo di ex forzisti che sono in predicato di costituirsi come lista civica. A sostegno del candidato sindaco del centrodestra dovrebbero esserci, oltre alla Lega, anche la lista di Fratelli d’Italia, quella dei civici di “Uniti per Samarate”. Mentre resta da capire come il candidato sindaco sbroglierà la matassa del rapporto con Forza Italia e l’ipotetica lista di fuoriusciti di Forza Italia.